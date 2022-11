Lazio, Hernanes: "Contro la Juve squadra scarica, il derby porta via molte energie"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Hernanes ha il cuore diviso a metà tra Lazio e Juventus. I biancocelesti lo hanno lanciato, con i bianconeri ha vinto anche uno scudetto. Domenica scorsa era all'Allianz Stadium per vedere il match tra la squadra di Sarri e quella di Allegri. Queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "La Lazio è un'ottima squadra, ma era scarica. Il derby porta via troppe energie, dopo la vittoria con la Roma mi aspettavo un calo del genere. Scudetto Juve? Non lo so, lo scudetto è difficile, dipende tutto dal Napoli. Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno. Però se devo pensare a un'anti-Napoli, vedo solo la Juve".