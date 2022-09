Lazio, il bilancio è in rosso. Ma il trend è in crescita rispetto allo scorso anno

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A seguito dela pubblicazione del bilancio economico della S.S.Lazio chiuso al 30 giugno 2022, si può fare un'analisi della riforma promossa dalla società nella stagione attuale. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il rosso è pari a 17,42 milioni di euro, circa 7 in meno a quello dell'anno precedente. Come è possibile leggere nel comunicato, successivamente al 30 giugno 2022 sono stati 35,74 i milioni spesi per l'acquisto di giocatori, undici le cessioni a titolo definitivo, con un ricavo complessivo di 14,12 milioni e un risparmio sugli ingaggi di 10,88 milioni. Per quanto riguarda quelli ceduti a titolo temporaneo, il risparmio è di 9,46 milioni. Dando uno sguardo più complessivo il fatturato è pari a 135,25 milioni (164, 74 nello scorso anno ma pesavano gli introiti della Champions). Le plusvalenze ammontano a 24,8 milioni, mentre i diritti televisivi hanno portato 85,6 milioni di euro. I ricavi provenienti dagli abbonamenti sono 10,5 milioni di euro, chissà a quanto ammonteranno ripetto all'ottima campagna di quest'anno.