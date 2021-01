Lazio, il calendario è meno fitto: gli impegni fino al Bayern Monaco

L'eliminazione dalla Coppa Italia brucia alla Lazio. La squadra di Inzaghi però avrà già domenica in campionato l'occasione del riscatto, a Bergamo si replica contro l'Atalanta. L'uscita dal trofeo nazionale rende meno fitto il calendario biancoceleste, privato delle due semifinali in programma il 3 (l'andata) e il 10 (il ritorno) febbraio. Fino al 23 febbraio, quando la Lazio sfiderà il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Inzaghi giocherà in campionato una volta a settimana. In serie A infatti il prossimo turno infrasettimanale (Lazio-Torino) è datato 2 marzo. Di seguito gli impegni fino al Bayern.

Domenica 31 gennaio ore 15.00: Atalanta-Lazio.

Domenica 7 febbraio ore 20.45: Lazio-Cagliari.

Domenica 14 febbraio ore 20.45: Inter-Lazio.

Sabato 20 febbraio ore 15.00: Lazio-Sampdoria.

Martedì 23 febbraio ore 21.00: Lazio-Bayern Monaco.

Pubblicato 28/01/21

