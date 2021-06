Lazio, il futuro di Leiva è da scrivere: proverà a convincere Sarri

RASSEGNA STAMPA - Lucas Leiva sarà un protagonista della Lazio di Sarri? Ne sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane quando il brasiliano partirà con la squadra verso Auronzo e conoscerà il nuovo allenatore. Sarri ha chiesto alla società diversi rinforzi, anche a centrocampo. Resta da capire se il Comandante avrà bisogno di due ulteriori mezzali (probabili riserve di Milinkovic e Luis Alberto) o anche di un regista davanti alla difesa. In ritiro, il tecnico farà attente valutazione su Lucas Leiva, Escalante e Cataldi per capire se siano o meno funzionali per il suo gioco.Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex Liverpool, dopo un anno con tanti alti e bassi, vuole riprendersi la scena e convincere il Comandante che può ancora essere decisivo in questa Lazio.