Lazio, il momento d'oro di Radu: record, veste da assist-man e rinnovo in cantiere

Stefan Radu non smette di stupire, a 34 anni e mezzo il difensore romeno è ancora un punto fermo della retroguardia biancoceleste. In questo campionato ha saltato soltanto tre gare del girone di andata per un infortunio al polpaccio, poi quattro nel girone di ritorno per l'operazione di ernia inguinale. Recuperi veloci prima di riprendersi subito il suo posto da titolare sul centro-sinistra dello scacchiere di Inzaghi. Al Bentegodi ha messo in cascina la presenza numero 403, consolidando il suo record di primatista assoluto della storia della Lazio. Il tutto condito da un assist vincente per l'incornata di Milinkovic che ha regalato tre punti fondamentali. Una nuova specialità della casa quella del traversone. Radu è a quota tre assist stagionali, solo nel 2014/2015 ne aveva fatti così tanti. Prima di Verona era successo all'Olimpico contro il Crotone, sempre per la giocata vincente di Milinkovic (un asse che funziona), poi a Bergamo per liberare Marusic al tiro a giro dal limite contro l'Atalanta. Presto, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, si parlerà anche di rinnovo di contratto. La scadenza a giugno non sembra essere un problema, si potrebbe procedere con un rinnovo annuale, di anno in anno. Il prossimo obiettivo è quindi il 2022, poi si vedrà. Radu può ancora dare tanto alla causa biancoceleste.