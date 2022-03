Lazio: Immobile agguanta Piola, ma c'è una curiosità in più...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Immobile si è di nuovo messo sottobraccio e portato a casa un altro primato personale di gol. Silvio Piola man mano sta cedendo ogni traguardo del passato a Ciro, re moderno della Lazio che continua a scrivere il suo nome nella storia del club. Contro il Cagliari ha segnato in Serie A il suo 143esimo centro in 200 presenze con la maglia biancoceleste, come Piola appunto, ma a differenza della leggenda laziale l'attaccante di Sarri ci è riuscito giocando 27 partite in meno. Un ulteriore tassello della grandezza di Immobile che partita dopo partita sta raccogliendo record su record.

