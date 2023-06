Lazio, Immobile e la fame dei record: a Empoli può stabilire l'ennesimo

Fonte: Fabrizio Parascani

Stasera alle 21, la Lazio si appresta a chiudere la stagione al Castellani contro l'Empoli. I biancocelesti hanno bisogno dei tre punti per certificare il secondo posto in campionato. Come riporta la rassegna di Radiosei, i ragazzi di Sarri vogliono raggiungere questo obiettivo perché ballano cinque milioni di euro tra secondo e terzo posto. Tra il premio della Lega e i diritti tv la piazza d'onore del campionato vale 27 milioni di euro, mentre arrivare terzi varrebbe "solo" 22 milioni di euro. L'aspetto economico è sicuramente molto importante e non va trascurato, ma poi c'è l'aspetto sportivo. La Lazio nella sua storia è arrivata seconda solo in tre occasioni ( 1937, 1995, 1999) e mai con Lotito presidente ( miglior risultato dell'attuale gestione è il terzo posto, conquistato nel 2007 e nel 2015. Stasera la Lazio ha bisogno di vincere e per farlo i gol di Immobile possono aiutare. Il capitano della Lazio ha sempre segnato tante reti, ma in questa stagione è fermo a 14 a causa dei diversi infortuni. Stasera Ciro ha la possibilità di centrare due primati. Può raggiungere 200 nei top campionati europei ( 194 in A, 3 in Bundesliga e 2 in Liga): gli manca una sola marcatura per quota 200. Ed è a due gol da 300 reti in carriera. Finora ha segnato 298 reti tra squadre di club (274), Nazionale maggiore (15) e Under 21 (9). Un altro traguardo da raggiungere sono i 200 gol con la Lazio ma al momento è meno vicina, ma è possibile. Gli servirebbe un poker stasera per tagliare il traguardo dato che è a 196.

