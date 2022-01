Lazio, Immobile e Milinkovic incubo della Dea: il dato

RASSEGNA STAMPA – Oggi la Lazio ospiterà l’Atalanta all’Olimpico, gara in programma alle 20:45 e valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sarà una sfida importante ai fini della classifica in cui entrambe le compagini cercheranno di dare il meglio. Sarri e i suoi potranno fare affidamento su Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic, che hanno fatto della Dea il loro obiettivo preferito. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due sono protagonisti indiscussi di questa sfida segnando ben cinque volte nel corso della storia come fece Piola. Meglio di loro solamente Beppe Signori, sono otto le circostanze in cui l’ex attaccante biancoceleste ha punito i bergamaschi. Immobile è andato in rete solo in campionato: due quando era appena arrivato alla Lazio, due nella stagione 2019/20 e infine una nella scorsa stagione. Diverso il discorso per Milinkovic che ha segnato sia in campionato, quattro sono i precedenti: una nel suo secondo anno in biancoceleste; due nella stagione 2017/18 nella stessa gara e l’ultima il 24 giugno 2020, sia in Coppa Italia. Quest’ultima impossibile da dimenticare.

ASSIST – Lazio e Atalanta si sono affrontate 15 volte e in queste, 10 delle 29 reti sono state realizzate dai due specialisti biancocelesti. Altro dettaglio, solo una volta Sergej ha servito Immobile per andare in rete nella gara del 21 agosto 2016. Le restanti volte, il serbo ha sempre preferito procedere in autonomia.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Atalanta, posticipata la partenza per Roma: c'è attesa per gli ultimi tamponi

Inter, Correa finisce ko. E il club pensa a un altro ex Lazio...