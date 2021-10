Lazio-Inter, Dzeko l'unica garanzia di Inzaghi: Correa vuole esserci

RASSEGNA STAMPA - Chiuso il capitolo nazionali, è già tempo di pensare di nuovo alla Serie A. Il big match dell'ottava giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Inter. Osservati speciali Simone Inzaghi e Joaquin Correa che resta ancora in dubbio per la sfida. L'unica certezza in attacco per il tecnico nerazzurrro si chiama Edin Dzeko, autore di sei reti in campionato e a completa disposizione. Gli altri tre compagni di reparto rischiano molto in quanto sudamericani. Sanchez, Correa e Lautaro rientreranno a ridosso della gara dell'Olimpico dagli impegni con le proprie nazionali, in più il Tucu deve fare i conti con un affaticamento muscolare. Inzaghi potrebbe dover essere costretto a trovare nuove soluzioni per il pacchetto offensivo: uno tra Calhanoglu e il recuperato Sensi, ad esempio, potrebbe essere spostato 20 metri più avanti a supporto del numero 9 bosniaco. Nei prossimi giorni il mister piacentino scioglierà tutti i dubbi.