Lazio - Inter, Eriksson: "Inzaghi ha fatto grandi cose, all'Olimpico merita applausi"

Quella tra Lazio e Inter sarà una gara dal sapore particolare per Sven Goran Eriksson che si troverà da una parte la squadra che ha allenato e dall'altra uno tra i suoi migliori "alunni". Il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso sull'accoglienza che i tifosi biancocelesti riserveranno a Simone Inzaghi sabato all'Olimpico: "Spero riceva tanti applausi. Inzaghi fa tatto grandi cose con i biancocelesti. La vita è così, si cambia. Solo Alex Ferguson di fatto ha allenato il Manchester United per un arco temporale lunghissimo". Poi, sul futuro dell'allenatore nerazzurro: "Può tranquillamente diventare come Mancini o Simeone, può seguire il loro percorso".

LA SERIE A - Eriksson ha parlato anche delle squadre in lizza per le prime posizioni del campionato di Serie A. Il tecnico ha menzionato l'Inter, sottolineando però il Napoli nel ruolo di "osservato speciale". Poi il Milan che, secondo il suo parere, può ambire a posizioni importanti. E ancora la Roma che resta un punto interrogativo ma "con Mourinho in panchina dovrebbe far bene". La Juventus pare essere in ritardo. Infine sulla Lazio una sorta di 'no comment': "Eh, non lo so..."

