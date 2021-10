Lazio - Inter, Sarri la spunta per la precisione: i numeri del match

RASSEGNA STAMPA - La Lazio c'è, dopo la caduta contro il Bologna si rialza e insacca il 3-1 all'Inter. Match di rivalsa, i biancocelesti hanno risposto presente e la partita è venuta fuori. Sarri aveva richiesto più forze mentali oltre che quelle fisiche. Tant'è che dopo il rigore segnato da Perisic la Lazio non si è lasciata tagliare le gambe e ha reagito alla botta incassata. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la squadra di Sarri è stata più precisa con 565 passaggi riusciti (91,9%) rispetto i 503 dato dell'Inter (86,9%). Stando al dato relativo alle palle recuperate anche qui la Lazio ha avuto la meglio: 50 contro le 48 nerazzurre, mentre per quelle perse la tabella segna 86 per i biancocelesti e 107 per la squadra di Inzaghi. I tiri totali sono rispettivamente 19 per la Lazio e 12 per l'Inter (di cui nello specchio 8 vs 4). Stando al dato dei tiri da fuori area sono 6 per la Lazio e 4 per l'Inter, mentre 13 vs 8 quelli da dentro. Cala invece il numero relativo ai cross effettuati 8 rispetto ai 20 nerazzurri, come anche si abbassa il dato in base ai duelli vinti: 43 vs 45. La Lazio la vince dunque per la precisione e il carattere, come d’altronde è sempre stato dalla sua parte.