Lazio, Inzaghi ha già scelto i tre difensori per la prima di campionato

La Serie A 2020/21 è già iniziata ma la Lazio e i suoi tifosi dovranno ancora aspettare per vedere la squadra in campo. Biancocelesti che debutteranno sabato 26 settembre ore 18:00 in trasferta contro il Cagliari, che, nella prima giornata, ha pareggiato 1-1 sul campo del Sassuolo. Inzaghi e il suo staff stanno già preparando il primo impegno di campionato. Tra dubbi di formazione causa infortuni e aspettando che i nuovi arrivi siano al 100%, il tecnico avrebbe già scelto la sua retroguardia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio si schiererà con il solito 3-5-2. La linea difensiva sarà composta da Patric, Acerbi e Radu, autori di una buona prova anche nell'amichevole con il Benevento. Sarà questa la retroguardia titolare in attesa anche del recupero di Luiz Felipe e di qualche rinforzo sul mercato. Per quanto riguarda il portiere, Strakosha parte un po' più avanti rispetto a Reina.

