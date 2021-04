Lazio, Inzaghi: il piccolo Lorenzo e la chiamata con nonno Giancarlo

Il Covid ha colpito la famiglia Inzaghi, nessuno escluso. La moglie Gaia lo ha raccontato in un'intervista, prima la febbre, i tamponi rapidi negativi, i sintomi e poi la scoperta con un molecolare di essere positivi, Simone e Lorenzo fortunatamente in modo asintomatico. Un contagio in famiglia che purtroppo da un anno a questa parte abbiamo imparato ormai a conoscere. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il fratello Pippo Inzaghi è in costante contatto con Simone e anche papà Giancarlo. Proprio a lui Lorenzo, 8 anni, in una telefonata avrebbe detto: "Meglio se l'ho preso anche io, altrimenti sarei dovuto andare via di casa", pronta e dolcissima la risposta del nonno: "Ti avrei portato in un bellissimo albergo a giocare con il computer".

Lazio, Farris talismano: ecco tutte le volte che ha sostituito Inzaghi

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Musacchio torna in Liga, ecco dove"

TORNA ALLA HOME