Lazio, Inzaghi insegue Eriksson: l'obiettivo è andare fino in fondo in Europa

Dovrebbe già superarlo in questa stagione come panchine totali (per ora sono 156 a 188), ma a Simone Inzaghi non basta. Vuole inseguire Eriksson come tecnico con più presenze europee, per farlo gli serviranno almeno due stagioni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico piacentino ha già collezionato 20 panchine con la Lazio in Europa, eguagliando Mancini e Petkovic alla casella numero 2 della classifica. Ma ad uno come lui arrivare secondo non interessa, l'obiettivo è più ambizioso: agganciare e superare il suo mentore svedese che guida la graduatoria con 43 panchine. Per farlo serviranno almeno due stagioni, perché quest'anno, pur arrivando in finale, Inzaghi non potrebbe andare oltre i 35 gettoni. Una sfida con sé stesso e per la Lazio, le eliminazioni con Siviglia e Salisburgo – soprattutto – bruciano ancora. L'ex attaccante è già il capocannoniere di sempre delle coppe europee per i biancocelesti (con 20 gol), quando si tratta di Europa Inzaghi non intende essere secondo a nessuno.

