Lazio, Jony e il debutto in A da rinviare: si attende la Fifa

Problemi burocratici a complicare, provvisoriamente, i piani di rinforzo della Lazio. Inzaghi domenica a Marassi potrebbe ritrovarsi con un solo volto nuovo (Vavro), considerando le non perfette condizioni di Lazzari e i problemi da risolvere di Jony. Il Malaga non ha sottoscritto l'accordo con la Lazio basato sulla clausola di rescissione presente nel contratto del giocatore, pretendendo invece 12 milioni. Perciò Jony ha messo in mora il club spagnolo, rescindendo per giusta causa. Ora però la Fifa ha concesso alcuni giorni al Malaga per giustificare la propria presa di posizione - riporta la rassegna stampa di Radiosei - con una decisione dell'organo calcistico principale che arriverà nella prossima settimana e che tiene la Lazio sulle spine. Le possibilità di vedere Jony già domenica con la Sampdoria sono ormai minime.