Lazio, l'attacco vola: è il primo in Europa per efficacia in area

LAZIO, LO STUDIO - Uno studio condotto dal portale spagnolo di statistiche profootballdb.com, ha elaborato un dato speciale. La ricerca mette insieme le percentuali del rapporto tra tiri in porta e gol realizzati, più quello relativo alle conclusioni subite e parate. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, con il punteggio di 115.88, la Lazio ha ottenuto in questa stagione il primato europeo, testimoniando il cinismo di Immobile e compagni in attacco, e soprattutto l'incidenza più alta nelle parate di Strakosha: il mix perfetto che ha consentito ai biancocelesti di stare a -1 dalla Juve in classifica.

PRIMATO - Nemmeno il Liverpool di Klopp, secondo con il punteggio di 112, 5, può vantare i numeri dei ragazzi di mister Inzaghi. Al terzo posto, a sorpresa, c'è la Real Sociedad, a quota 112, 15. E a sorprendere sono altre due squadre italiane nella top ten di questo speciale studio statistico: all'ottavo posto si trova il Cagliari con un totale di 110, 45 e al decimo il Parma di D'aversa, fermo a 110.14.