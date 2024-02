Lazio, l'evoluzione di Mario Gila: da alternativa a inamovibile, e a Madrid...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La carriera di Mario Gila è cambiata in un attimo. Ha preso al volo l'occasione giusta senza pensarci due volte. Ora non è più un'alternativa, anzi, è l'unica certezza della difesa della Lazio. Giovedì sera contro il Torino toccherà nuovamente a lui scendere in campo, visti i continui infortuni dei centrali biancocelesti e non solo, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Patric out, Casale in confusione: sarà ancora Gila-Romagnoli la coppia di centrali contro i granata. Lo spagnolo così facendo salirà in seconda posizione nella classifica dei centrali più impiegati da Sarri. Finora ha accumulato 1.473 minuti, contro i 1.549 di Patric e i 2.049 di Romagnoli (Casale è ultimo a 1.023). Una situazione impensabile anche solo qualche mese fa, quando non veniva mai utilizzato ed era praticamente fuori dal progetto tecnico.

Ora è rinato e rappresenta il presente e l'immediato futuro della Lazio: dal 25 novembre contro la Salernitana, non è più uscito dal campo. Ha giocato 17 delle 18 partite dei biancocelesti, saltando solo il derby di Coppa Italia contro la Roma. È praticamente imprescindibile e Sarri se lo gode: come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso vale per Isaksen, punto fermo in prospettiva. Il Real Madrid rivorrebbe il numero 34: lui è rimasto lusingato dall'interesse, tornebbe volentieri, ma ancora ha bisogno di crescere molto. Per il momento Gila è concentrato solo sulla Capitale, e si vede.