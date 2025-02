Lazio, l'incognita della lista Uefa: Hysaj e Belahyane dentro, Tchaouna fuori?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri, la Lazio ha pubblicato l'esito degli esami effettuati da Hysaj per l'infortunio rimediato a Cagliari (qui il comunicato del club). Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta quindi di uno strappo che potrebbe tenere fermo l'albanese ai box per un periodo compreso tra i 30 e i 45 giorni. Nel primo caso, il terzino tornerebbe per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League (13 marzo), nel secondo caso non farebbe in tempo.

Oggi saranno prese le decisioni riguardo la lista Uefa. Se dovesse essere confermata l'esclusione di pellegrini, il suo posto lo prenderebbe l'albanese infortunato o Belahyane (tesserabile in Europa come Provstgaard). Per inserire sia Hysaj che il marocchino, servirebbe un altro taglio, il quale verrebbe quindi effettuato tra gli attaccanti. Potrebbe essere Tchaouna che era ad un passo dalla cessione in questo mercato invernale?