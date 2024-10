Lazio, l'orgoglio di Castellanos: vuole ripetersi contro la Juve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Castellanos riparte dalla fiducia e dall'investitura di mister Baroni. Nell'ultima sosta era volato in Argentina, adesso è rimasto a Roma pronto a riprendersi la Lazio con orgoglio dopo l'errore dal dischetto contro l'Empoli. Si è fatto perdonare già durante la partita con l'assist vincente per Pedro, ma sente che non è abbastanza. Taty sa che essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità e l'argentino gioca per la squadra, non per sé stesso. 5 gol, un assist e ben 2 rigori conquistati in appena 7 partite da titolare: non aveva mai iniziato così bene in carriera.

L'attacco biancoceleste sta volando in questo avvio di stagione ed è gran parte merito di Castellanos: 11 tiri in porta, solo Krstovic del Lecce ha fatto meglio (12), ben 3 pali. Come scrive Il Messaggero, solo Vlahovic ha mancato più chiare occasioni da gol (8) rispetto all'argentino (6). Ed è proprio con il serbo che si confronterà il Taty nella prossima sfida: sabato 19 ottobre si gioca Juventus-Lazio, con Vlahovic che vede i biancocelesti come la sua vittima preferita (7 gol in 9 incontri). Dal canto suo, Castellanos ha sfidato la Vecchia Signora appena due volte da titolare ma entrambe le volte sono arrivate vittorie, tra cui una doppietta in Coppa Italia. Entrambi i centravanti hanno un feeling speciale con le doppiette: il Taty ne ha segnate 3 (Frosinone, Juve, Nizza), Vlahovic tre solo nella stagione in corso (Verona, Genoa, Lipsia).

L'argentino con orgoglio vuole migliorare il trend in trasferta: a Udine è rimasto a secco, a Firenze non convocato per infortunio, a Torino sbagliò due occasioni nitide e contro la Dinamo Kiev ha avuto spazio solo per una manciata di minuti.