Lazio, la certezza si chiama Acerbi: l'unico sempre in campo dall'inizio della stagione

Sono state settimane difficili per la Lazio, che ha portato a casa tanti risultati utili e soprattutto importanti in un momento in cui alla rosa mancavano diversi giocatori chiave. Lo sottolinea anche l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, che evidenzia come ad esempio Ciro Immobile sia stato fuori dai giochi in cinque partite su dieci, Luis Alberto abbia dovuto osservare dieci giorni di isolamento per smaltire il Covid, Strakosha non difenda i pali dal match contro il Borussia Dortmund e via dicendo. L'unica vera certezza della Lazio nelle ultime partite è stata Francesco Acerbi, insostituibile di professione che è il solo a non aver saltato neanche un minuto fino ad ora. Al centro della difesa o sulla sinistra ha sempre offerto prestazioni importanti, inclusi due assist preziosi per i compagni. Ora per lui c'è la nazionale, che raggiungerà in giornata dopo l'esito negativo del tampone, ma Inzaghi spera che torni presto: Acerbi è la vera colonna di questa Lazio.

