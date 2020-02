Lazio, la difesa è da record! E Radu è tornato leader...

Una Lazio bella da impazzire. La squadra di Simone Inzaghi continua a sognare e grazie ai 19 risultati utili consecutivi è seconda a un solo punto dalla Juventus. Tra i punti di forza dei biancocelesti c'è sicuramente la difesa. Appena 21 i gol subiti dai capitolini che sono il miglior reparto del massimo campionato. Nessuno ha fatto meglio.Il confronto con le altre stagione fa capire cosa stanno facendo i ragazzi di Inzaghi. La Lazio ha subto sette gol in meno di dodici mesi fa, addirittura 11 rispetto a due anni fa. Merito di Strakosha e di un reparto arretrato che ha trovato la sinergia giusta. Acerbi, Luiz Felipe e Radu, ma anche Bastos, Patric e Vavro. Tutti hanno contribuito a questo magico risultato. Curiosa la favola di Stefan Radu che a inizio luglio sembrava destinato a salutare tutti. Qualche frizione di troppo nel finale della passata stagione sembravano aver interrotto la favola del difensore romeno. Invece il senatore ha saputo chiedere scusa e oggi è uno degli intoccabili del mister. "Lo chiamo il professore e non sono il solo. Non sbaglia mai una partita. Tanto cuore e tanta grinta: questo è Stefan Radu". A parlare così sulle pagine de La Repubblica è l'agente Matteo Materazzi. Il romeno tra due gare raggiungerà le 300 gare in A con la Lazio, ma sogna di superare le 401 di Favalli con l'aquila sul petto (al momento è a 370). Visto lo stato di forma e le prestazioni, tutto lascia pensare che ci riuscirà.

La Lazio di Inzaghi viaggia con tre mesi d’anticipo: il record di punti è possibile

Lazio, Strakosha da record: in Italia è in vetta, mentre in Europa...

TORNA ALLA HOMEPAGE