Lazio, la formula di Baroni: una squadra giovane e veloce

RASSEGNA STAMPA - Dodici giocatori in dodici mesi. La rivoluzione in casa Lazio è quasi completa: dopo i sei acquisti della passata stagione, la società ha inserito altrettanti tasselli in questa campagna estiva. Manca ancora qualcosa, è vero, ma la direzione è chiara. La nuova Lazio di Baroni è una squadra che punta sulla velocità e sul cambio di passo. Merito anche della scelta societaria di ringiovanire la rosa e abbassare l'età media.

Le certezze, come sottolinea l'edizione ordierna del Corriere dello Sport, arrivano dal pacchetto arretrato. Romagnoli, Casale e Patric sono affidabili, la crescita di Gila è sotto agli occhi di tutti. Per non parlare della coppia di portieri Provedel-Mandas. In mezzo al campo, dopo l'addio di Luis Alberto, si cerca il cambio di passo. Castrovilli è una scommessa, ma può essere un calciatore importante per iniziare questo nuovo ciclo.

Davanti le rotazioni di Baroni mascherano l'incertezza sul modulo. Noslin può essere impiegato sia da esterno che come prima o seconda punta. Dele-Bashiru ha una grande progressione ma va impostato, Tchaouna ha armi importanti. Davanti toccherà a Castellanos e Dia raccogliere l'eredità di Ciro.