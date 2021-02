Lazio, la nuova vita di Correa prima punta: più di spada e meno di fioretto

Domenica a Bergamo è tornato al gol Correa, quasi due mesi dopo l'ultima marcatura, (8 dicembre contro il Bruges). La novità? Averlo realizzato di fatto da prima punta. La nuova variante tattica offerta da Inzaghi contro l'Atalanta, prevedeva Immobile che da posizione arretrata attirava e "risucchiava" la difesa avversaria, lasciando così lo spazio per palloni verticali destinati all'argentino. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere una variante circoscritta al match di domenica, ma forse il Tucu può prenderci gusto e continuare così.

BOTTINO – Il gol all'Atalanta è stato il quarto stagionale per Correa, che in campionato non segnava dal 21 novembre a Crotone, a causa anche di un problema fisico che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. La scorsa stagione ha raggiunto l'apice per gol segnati (10), mentre l'anno prima arrivò a 9, compreso quello splendido realizzato proprio contro i bergamaschi in finale di Coppa Italia. La concorrenza in avanti è aumentata, visto che Muriqi si è sbloccato, e l'imminente ritorno di Caicedo. La “nuova vita” da prima punta però potrebbe dare stimoli ulteriori a Correa, che ha raggiunto le 100 presenze con i biancocelesti, e che ha tutte le intenzioni di continuare a segnare e a far bene, forse ancora da prima punta.

