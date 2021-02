Lazio, Reina sempre più regista arretrato: il dato sui passaggi

La Lazio ha un regista in più, ed è tra i pali. Libero, hombre vertical, portiere battitore: Reina è la chiave del gioco verticale di Inzaghi. Un vero e proprio undicesimo uomo di movimento per gli schemi dei biancocelesti, che anche a Bergamo ha saputo fare la differenza sui gol con i suoi lanci lunghi. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Pepe Reina è il secondo miglior portiere della Serie A, per la media migliore di passaggi riusciti: 29, 93%, (419 completati su 538 tentati). È secondo solo a un altro portiere rifinitore, Provedel dello Spezia, che ha totalizzato in 19 partite giocate, (contro le 14 di Reina), il 33, 59%.

SCHEMA – Il destinatario di molti lanci del portiere spagnolo a Bergamo è stato Milinkovic, che non a caso è quello che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria, (28). Ma Reina ha di fatto dato il via ad altre azioni pericolose, allargandosi e avanzando palla al piede riusciva a servire Lazzari e Marusic, (con i suoi scatti sulla fascia), ma anche il Tucu Correa. Una variante tattica che ha permesso a Inzaghi di stravincere anche il derby oltre il match con l'Atalanta.

