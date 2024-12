Lazio, la panchina ti salva ancora: nessuno ha fatto meglio in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - E alla fine la risolve Marusic. Una partita complicatissima sia per tradizione, non si vinceva al Via del Mare da tredici anni, sia sul campo, con un Lecce deciso a prendersi i punti nonostante 45 minuti in 10 uomini. I biancocelesti sono andati iin vantaggio allo scadere del primo tempo con Castellanos, poi raggiunti dal pareggio di Tete Morente a inizio secondo tempo e infine ecco il ribaltone del terzino all'87'. Baroni ha avuto ragione ancora una volta: il montenegrino era subentrato solo da qualche minuto quando ha trovato la rete che ha portato alla vittoria, dunque si tratta di un altro gol arrivato dalla panchina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in questa stagione la Lazio è arrivata a quota dieci reti arrivate dai subentrati, esattamente come Atletico Madrid e PSG: nessuno ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.