Lazio, la qualificazione in Europa passa dall'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - La Lazio spera nella rimonta Champions League. La squadra di Maurizio Sarri è in piena forma, con un solo punto in meno rispetto alla Roma. Adesso agguantare il quarto posto sarebbe un'impresa, eppure una vittoria biancoceleste nel derby del 20 marzo potrebbe lanciare la Lazio all’inseguimento della Juventus. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il gap dalla squadra di Allegri è pari a 7, servirebbe puntare su una frenata dei bianconeri e scavalcare Roma e Atalanta. La Lazio dalla sua parte ha iniziato da poco ad assimilare i veri dettami di calcio impartiti da Maurizio Sarri e l’obiettivo più realistico appare il quinto posto o il sesto con l’ingresso in Europa League. La rincorsa della Lazio passerà dallo Stadio Olimpico, sono le sette partite sulle ultime dieci da giocare a Roma. Maurizio Sarri spera di dare continuità a quanto messo in campo nelle ultime partite: l'Europa è il vero obiettivo di questa Lazio.