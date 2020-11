Lazio, la Romania tenta Radu: obiettivo Olimpiadi da capitano

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'infortunio subito contro l'Inter, Stefan Radu è tornato nella sfida con la Juventus. Il difensore di Bucarest è uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi che non rinuncia mai a lui quando è a disposizione. Il numero 26, però, potrebbe tornare utile anche alla Romania. Il giocatore non gioca una gara con la sua nazionale dal 2013, nonostante più volte la federazione romena avesse spinto per farlo tornare nei Tricolorii. Stavolta, però, qualcosa potrebbe cambiare perché, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il senatore dei biancocelesti sarebbe corteggiato di nuovo dalla Romania per le prossime Olimpiadi. Stefan, che ha sempre chiuso alla possibilità, stavolta ci pensa per impreziosire ancora di più il suo curriculum sarebbe bello giocare la competizione con la fascia da capitano. Radu sarebbe uno dei fuoriquota e troverebbe sulla sua strada il Brasile di Luiz Felipe, suo compagno di reparto nelle aquile. Le Olimpiadi di Tokyo, così, si tingerebbero tutte a tinte biancocelesti.

