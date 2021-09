Lazio, la situazione infortuni in vista del Milan

RASSEGNA STAMPA - Lazio, il Milan è il tuo prossimo avversario. Sta per tornare la terza giornata di Serie A. Sarri ci prova, vuole espugnare Milano mettendo a segno la terza vittoria consecutiva in campionato. Le sue cinque stelle verranno confermate, il Mau chiede una Lazio ultraoffensiva in questa dura sfida. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per quanto riguarda la questione legata agli infortuni, Sarri recupererà Luiz Felipe (fermo contro lo Spezia per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro). Si è allenato in quest'ultima settimana e vuole riprendersi il centro della difesa partendo da titolare. E’ da considerare fuori Lazzari, a meno di miracoli che lo porterebbero in panchina. Dopo i primi controlli era stata riscontrata un’elongazione al polpaccio destro: si è sottoposto a nuovi esami nella serata di ieri, non è trapelata nessuna comunicazione. Il responso si conoscerà oggi. Se l'elongazione verrà confermata, il rientro slitterà fino al 23 o 26 settembre, cioè per Torino-Lazio o per il derby. Per Marusic Sarri spera che torni in buone condizioni, ha già giocato due partite con il Montenegro, oggi è prevista la gara contro la Lettonia. In attesa del ritorno dei Nazionali e la questione legata a Lazzari, Sarri ci prova e spera di mettere in campo la migliore formazione.

