Lazio, la situazione terzini: Pellegrini vicino al reintegro?

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La situazione terzini è in continua evoluzione. Tavares è rientrato dal Portogallo, il suo infortunio non è grave ma non verrà forzato il suo ritorno in gruppo durante la sosta, Hysaj sembra aver finalmente recuperato dallo stop muscolare che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo, e Pellegrini spera di rientrare in lista.

Il classe 1999 era stato escluso dalla lista a febbraio, dopo il calciomercato di gennaio, e Baroni si è assunto tutta la responsabilità della decisione, senza scendere nel dettaglio del motivo della scelta. Al suo posto aveva inserito Toma Basic, mai utilizzato neanche in caso di emergenza. Da regolamento Pellegrini non potrà essere inserito nella lista per l'Europa League, però, come spiega il Corriere dello Sport, in campionato la possibilità c'è ancora e da alcune ore si susseguono voci su un suo reintegro.

