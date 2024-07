Lazio, le condizioni di Nuno Tavares: ecco quando farà gli esami

RASSEGNA STAMPA - Lazio in ansia per Nuno Tavares. In pochissimi giorni ha stupito tutti i tifosi biancocelesti in ritiro ad Auronzo di Cadore, tra sprint offensivi e recuperi in difesa. Poi il problema fisico: nell'ultima amichevole contro il Trapani è stato costretto a uscire dal campo dopo soli 25 minuti per un risentimento al flessore sinistro.

La prima ecografia non ha evidenziato versamenti. Sarà necessaria quindi una risonanza magnetica per definire chiaramente l'entità dell'infortunio. Gli esami strumentali verranno svolti una volta che la squadra rientrerà a Roma, come riporta Il Corriere dello Sport. Lunedì 22 luglio terminerà il ritiro dei biancocelesti: Tavares fino alla partenza verrà gestito per evitare ulteriori problemi.