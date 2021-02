Lazio, Leiva in controtendenza: è il giocatore più sostituito da Inzaghi

Nella scorsa stagione, dopo il lockdown, la Lazio fu costretta a fare a meno oltre che di Lulic anche di un altro dei suoi migliori giocatori: Lucas Leiva. Il brasiliano decise infatti di operarsi al ginocchio che lo tormentava e scelse di farlo approfittando del periodo di stop causato dalla pandemia. In questa stagione ha fatto fatica a recuperare la forma fisica e ancora oggi non è tornato al top. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Leiva è il calciatore più sostituito da mister Inzaghi: ben 17 volte, su 21 presenze, considerando anche le coppe. Solo in un'occasione il centrocampista ha giocato un match intero dal primo all'ultimo minuto ed era la trasferta du Crotone, dopo di che in campionato è entrato due volte a gara in corso e nelle restanti è sempre stato sostituito. La differenza si nota rispetto allo scorso anno quando il tecnico difficilmente lo toglieva dal campo e a questo punto della stagione aveva collezionato già dieci partite giocate per intero. Inzaghi continuerà a gestirlo, chissà che non possa trovare finalmente la continuità di cui anche la Lazio ha bisogno.

