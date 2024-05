Lazio, Lotito-Fabiani l'incontro per il futuro: la mossa in vista del mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La nuova Lazio è in fase di creazione. Chiusa la parentesi campionato, ora i vertici alti della società si muoveranno quanto prima per fare chiarezza circa il prossimo futuro. Lotito, il diesse Fabiani e Tudor si sono visti per tutto il weekend e hanno parlato, con il tecnico che ha indicato i ruoli da rinforzare, magari stilando anche qualche nome. e riparlato. Non solo, come riporta il Corriere dello Sport, Tudor ha ribadito le sue valutazioni sui giocatori della rosa biancoceleste con Guendouzi, Rovella e Isaksen che non rientrano nei suoi piani per motivi tecnici e di compatibilità.

Per questo a breve il ds Fabiani incontrerà il presidente Claudio Lotito per valutare la fattibilità del mercato richiesto dal croato. La società ha investito tanto questa estate, con il patron che non può pensare di bruciare tutto quanto. Successivamente, i dirigenti si aggiorneranno con Tudor non appena sapranno cosa sia possibile e impossibile fare.