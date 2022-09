Lazio, Lotito presidente e senatore: tra Formello e l'ufficio a Campobasso

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E' tornato a Roma il presidente Claudio Lotito dopo la vittoria politica in Molise e, senza un attimo di riposo, si è presentato presso gli uffici di via Rosellini, a Milano, per l'assemblea della Serie A. Nelle prossime ore, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è atteso a Formello per incontrare la squadra, prima del ritorno in campo contro lo Spezia. Le sue parole sono state chiare sia verso gli elettori molisani, sia verso l'ambiente Lazio: "Io ci sarò". Proprio per questo la vita di Lotito è pronta a diventare una frenetica giostra, a cui lui è senza dubbio abituato, e che si svolgerà tra il nuovo ufficio a Campobasso e il quartier generale di Formello, dove cercherà di dare la massima vicinanza e tutto il suo sostegno alla squadra. La sua figura sarà necessaria ai giocatori, per rendesi conto che la società è con loro, e a Maurizio Sarri che avrà bisogno di avere al suo fianco una figura societaria pronta a intervenire.

CAMBIAMENTI DIRIGENZIALI - Anche per quest'ultimo punto, appena citato, Lotito ha deciso di applicare dei cambiamenti nella struttura societaria: inserendo il nuovo d.g. di Lazio Women e Primavera, Enrico Lotito, affiancandogli Angelo Fabiani, rafforzando le figure del portavoce Roberto Rao e del segretario generale Angelo Calveri. Sono state prese decisioni significative, come nell'ambito della comunicazione, e altre, invece, sono ancora da prendere, come quella sul futuro di Igli Tare, direttore sportivo che potrebbe salutare o rinnovare. Nella testa di Lotito c'è l'idea di una società ancora più efficiente, che sia in grado di mettersi al fianco dell'allenatore e dei suoi giocatori, così da fare la differenza tutti insieme.