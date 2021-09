Lazio, Luka Romero e Raul Moro in lista per l'Europa League: ecco perché

La Lazio ha comunicato ieri la lista per l'Europa League. Rispetto a quella per il campionato sono due le differenze con Raul Moro e Luka Romero che hanno preso il posto di Adamonis e Vavro. I due in Serie A sono inseriti tra gli under 22 che possono essere liberamente schierati, ma in Europa le cose sono un po' diverse. In molti si sono chiesti il perché che va ricercato nel regolamento della UEFA. La lista per Champions, Europa e Conference League prevede una lista A composta da 25 giocatori di cui 4 provenienti dal vivaio del club e 4 di formazione italiana oltre a 17 over. A questa si aggiunge la lista B dove una squadra può inserire tutti i calciatori nati dopo il primo gennaio 2000. Luka Romero e Raul Moro, rispettivamente classe 2004 e 2002, per età rientrerebbero ampiamente in questa fascia, ma c'è un però. La UEFA pretende, oltre all'età, almeno due anni consecutivi di militanza nel club per permettere a un giocatore di finire nella lista. In Italia, invece, non è richiesta nessuna militanza e basta solo il tesseramento per essere utilizzati come under 22. L'argentino essendo arrivato quest'estate è escluso, mentre per lo spagnolo si tratta di una questione di mesi. Arrivato nell'estate del 2019, è stato tesserato il 21 novembre (come riporta il bilancio biancoceleste) e di conseguenza anche lui non ha i 24 mesi di militanza. L'ex Barcellona potrebbe quindi guadagnare lo status a gennaio se la Lazio dovesse superare il turno liberando così uno slot e permettendo ai biancocelesti di inserire un altro calciatore. In lista B, invece, ha trovato posto il portiere Furlanetto che ricoprirà il ruolo di terzo alle spalle di Reina e Strakosha.

Pubblicato il 3/09 alle 10.30