Lazio, Lulic è pronto al rinnovo: e spunta una curiosità sulla Coppa italia...

L'ha detto anche lo stesso Lulic, per lui il 71 è un numero fortunato. E, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Coppa Italia che ha alzato mercoledì era la numero 71 della storia del calcio italiano. Di 72 edizioni, infatti, una non è stata portata a termine causando la mancata assegnazione del trofeo. Corsi e ricorsi storici per il capitano della Lazio, che è in scadenza nel 2020 ma che non ha alcuna intenzione di interrompere il proprio rapporto con il club. Così come la società stessa non vuole privarsi del bosniaco: a 33 anni, Lulic ha battuto il suo record di minuti giocati in Serie A in una singola stagione, e tra tutte le competizioni ne ha accumulati 3.477. Solo 5 partite saltate in stagione, di cui 2 per squalifica. Senad sta benissimo e vuole alzare ancora tanti trofei con la Lazio, a cominciare dalla Supercoppa contro la Juventus. Per il capitano è pronto il rinnovo, il precedente accordo verrà prolungato di almeno un anno.

LAZIO, INZAGHI PRENDE TEMPO PER IL RINNOVO

LAZIO, LULIC E' MOLTO DI PIU' DI UN 71

TORNA ALLA HOMEPAGE