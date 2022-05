Lazio, Maldera (ex staff Ucraina) su Marcos Antonio: "Ideale per Sarri"

RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio, con questo nome che sa di Impero romano (e ha anche due soprannomi), è il profilo che la Lazio ha scelto per rimpiazzare Leiva e sul quale Tare ha deciso di puntare. Di lui parlano un gran bene, per esempio Andrea Maldera, nello staff della nazionale ucraina fino al 2021, è un ammiratore di Marcos ed è pronto a scommettere sul suo futuro in Italia: "Non sarà facile sostituire Leiva. In fase di possesso, però, la squadra di Sarri ne guadagnerebbe. Mentre in quella di interdizione Leiva è di un’altra categoria. Ma Marcos Antonio è giovane, può migliorare tanto. E con Sarri avrebbe maggiori chance di riuscirci", si legge sulla rassegna di Radiosei. Per Maldera il centrocampista dello Shakhtar è pronto per la Serie A perché con De Zerbi è migliorato tantissimo e, per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, lo reputa bravissimo nel palleggio, capace di dare ritmo e velocità di manovra e difficile da superare in fase di interdizione, nonostante non sia alto.

