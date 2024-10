Lazio, Malesani: "Baroni equilibrato e intelligente, avrebbe meritato prima una big"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nella stagione 2002/2003 era il vice di Alberto Malesani sulla panchina del Verona e oggi, nel 2024, Marco Baroni ha finalmente avuto la grande chance che meritava sulla panchina della Lazio. Proprio il suo ex maestro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è detto non sorpreso del percorso che Baroni sta facendo in biancoceleste: "Quello che sta facendo a Roma non è assolutamente una sorpresa per me".

Per Malesani Baroni non è arrivato prima in una big perché le società spesso puntano su chi ha già vinto mentre dovrebbero seguire gli allenatori così come fanno con i calciatori. Tra le sue peculiarità c'è senza dubbio la capacità di mantenere sempre il giusto equilibrio e anche quella di aggiornarsi continuamente.

Infine sulla Lazio: "Meglio restare con i piedi per terra e tenere come obiettivo quello della zona dell'Europa League. Poi se Marco è bravo e i suoi giocatori lo seguiranno chissà che non arrivi qualcosa di più grande". Tra i biancocelesti i preferiti di Malesani sono Pedro, che definisce "un ragazzino", Rovella e Zaccagni.