Lazio, Mario Gila al lavoro per tornare: ecco quando lo rivedremo in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per Mario Gila la preparazione per la nuova stagione si sta svolgendo in modo particolare a causa dell'infortunio all'alluce rimediata prima di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ora lo spagnolo è arrivato alla fase del ricondizionamento atletico, che lo porterà a riaggregarsi al resto del gruppo all'inizio della prossima settimana. Possibile quindi un suo rientro per la tournée all'estero in vista dei match contro Southampton e Cadice (7 e 10 agosto).

Per quanto riguarda le voci su un possibile interessamento del Real Madrid per il difensore, si tratta per ora solo di voci di corridoio. La Lazio non ha mai ricevuto offerte, né sta portando avanti contatti con i dirigenti dei Blancos.