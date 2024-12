Lazio, Marusic castiga il Lecce: è il suo primo gol da subentrato in Serie A

RASSEGNA STAMPA - Quando la partita sembrava ormai irrimediabilmente scivolata sui binari della parità, è arrivato il colpo decisivo di uno dei giocatori meno attesi sotto porta. Adam Marusic si è coordinato con maestria e ha battuto Falcone con un destro al volo chirurgico, che ha regalato una vittoria fondamentale agli uomini di Baroni. Dopo la caduta contro l'Inter, infatti, i biancocelesti avevano bisogno di una vittoria per restare appesi al treno delle "Big". Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questo per Marusic è il primo gol da subentrato in Serie A, ma c'è un altro dato molto interessante: infatti l'ultimo gol del montenegrino in trasferta risale al 2022, nella vittoria per 4-1 ai danni del Genoa.