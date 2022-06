Lazio, Marusic versione offensiva: in nazionale il terzino diventa ala

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista anche a stagione terminata, Adam Marusic sta facendo parlare di sé con le sue prestazioni da leader in nazionale dopo un'altra bella annata alla Lazio. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il montenegrino si unirà ai compagni in ritiro con leggero ritardo - come tutti gli altri nazionali biancocelesti, d'altronde - e in questi giorni sta offrendo ottime prestazioni anche in una versione più offensiva di come si è abituati a vederlo a Roma. il ct del Montenegro Miodrag Radulovic lo sta infatti impiegando come esterno alto del 4-4-2 o addirittura come ala nel 4-3-3, con risultati molto interessanti come testimonia la doppietta sfiorata contro la Bosnia. Sarri guarderà di certo con interesse al lavoro che Marusic sta svolgendo in nazionale, considerando come l'esterno laziale sia importante nelle rotazioni per la sua duttilità: padrone della fascia sinistra dopo che Lazzari si è riaffermato a destra, ma sempre pronto a dare una mano dove serve.