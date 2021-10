Lazio, Mihajlovic: “Io e Couto, che coppia! Uno litigava e l'altro menava, a turno"

RASSEGNA STAMPA – Si è svolto ieri il Festival dello Sport a Trento e tra gli ospiti anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha ripercorso il difficile periodo della malattia e deliziato il pubblico presente con degli aneddoti della sua vita calcistica. Impossibile per lui non parlare della Lazio che ha un posto speciale nel suo cuore, è tifoso biancoceleste e lo ha dichiarato nel post gara settimana scorsa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sinisa ha raccontato come si approcciava in gara spalleggiato dal suo compagno Fernando Couto: “Io e Couto, che coppia. Uno litigava e l’altro menava, a turno. Oggi purtroppo non si può fare, non c’è più gusto. Se giocassi ora farei meno della metà delle partite”. E sulle sue doti calcistiche ben care al pubblico biancoceleste ha aggiunto: “Un difensore centrale che ha esperienza, carattere, che fa assist gol e mette paura agli avversari perchè li minaccia, come me, oggi non c’è”.

