Lazio - Milan, Pancaro: "Nessuna favorita, gara sarà decisa da episodi"

In pochi conoscono l'ambiente Milan e Lazio come Giuseppe Pancaro che nel corso della sua carriera ha vestito entrambe le casacche. In occasione del match in programma domenica alle 20.45 all'Olimpico l'ex calciatore ha detto la sua sulle pagine di Leggo: "Mi aspetto una partita nel segno dell’equilibrio in cui la differenza la faranno gli episodi e come verranno gestiti dalle due squadre in campo. Favorita? Non c’è. E’ una di quelle partite in cui può accadere di tutto; però il Milan ha più da perdere".

Infine sulle critiche a Immobile in Nazionale: "Lo dico chiaro: credo che le critiche che riceve in Nazionale siano completamente ingiuste. Anche in azzurro Ciro fa il suo dovere. Io ritengo che sia una follia criticare un giocatore come Immobile, alla luce di quello che ha fatto negli ultimi cinque anni. I numeri dimostrano chi sia veramente".