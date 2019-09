Lazio, Milinkovic e il primo gol stagionale: unico big a cui manca la rete

L'ultima volta fu speciale, lo ricorda bene Milinkovic come tutti i tifosi laziali. Era il 15 maggio quando Sergej decise di consegnare la Coppa Italia alla Lazio, un capolavoro di eleganza e precisione quel colpo di testa. Oggi Sergej, dopo un buon inizio di campionato, cerca il primo gol stagionale per sbloccarsi, per uno step in più del suo campionato. In estate ha giganteggiato sulle voci di mercato, è stato esemplare, allenandosi con costanza e assoluta serietà. Poi un inizio ai suoi livelli, con assist e giocate di fino. Nel derby è mancato, ma è un passaggio a vuoto che non preoccupa Inzaghi. Anche perché in Nazionale, pochi giorni dopo, è tornato a mostrare le sue capacità con due assist degni di nota. Oggi, allora, cerca la rete per dare il là alla sua stagione: è l'unico big biancoceleste a non aver trovato la via del gol (2 gol Immobile, 1 Luis Alberto e 1 Correa), riporta la rassegna stampa di Radiosei. Può dare alla Lazio una marcia in più, i suoi gol rappresenterebbero una manna per lui e per Inzaghi.

