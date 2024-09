Lazio, Muñoz prova a farsi notare da Baroni: tanta qualità, ma manca...

RASSEGNA STAMPA - Tra gli assenti per le nazionali si inseriscono i baby della Primavera. È un'occasione per farsi notare in prima squadra da mister Baroni, che ne ha aggregati diversi durante gli allenamenti per fare numero. Tra questi c'è anche Cristo Muñoz, arrivato in estate dalla cantera del Barcellona. Centrocampista classe 2005, Sanderra lo sta utilizzando come mezzala sinistra nel 4-3-3.

Sono necessari diversi step prima del grande salto in prima squadra. Si parte dalle prestazioni con la Primavera fino ad arrivare ai miglioramenti e alla crescita personale. La qualità dello spagnolo è evidente, deve aggiungerci intensità e velocità. In campionato, comunque, ci ha messo davvero poco per incidere: subito gol all'esordio contro l'Empoli.