Lazio-Napoli è Immobile contro Osimhen: Ciro domina, ma il tabù di Víctor…

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad accogliere Lazio - Napoli. Sfida di altissimo livello, tanta qualità e giocate da capogiro. Il big match valido per lo scontro diretto tra la squadra di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti è prossimo ad iniziare. Nella Capitale il clima è incandescente. In campo ci saranno due attaccanti super affamati di gol, da una parte il capitano Ciro Immobile, dall'altra Victor Osimhen. Tra i due il duello è imminente. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il bomber vanta di 21 presenze condite da 19 reti e due assist. Il nigeriano invece in 16 sigilli ha messo a segno 7 gol restando a secco per passaggi vincenti. Affacciandosi sul versante tiri, quelli totali per Immobile sono 77 (di cui 40 nello specchio) mentre Victor Osimhen resta indietro a 49, tra cui 14 in porta. Per quanto riguarda le occasioni create non c'è molto squilibrio, 14 per il centravanti della Nazionale e 10 per quello del Napoli, solo nei dribbling Ciro si fa sorprendere restando a 8 distanze lontane dai 20 del nigeriano. La statistica recita questi dati ma da sottolineare è come all’Olimpico Osimhen non sia mai andato a segno (né alla Lazio, né alla Roma). E' sfida tra attaccanti, chissà chi dei due riuscirà a spuntarla...