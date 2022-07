Lazio, nodo terzo portiere: in tre per un posto. Chi rimane?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Se per i ruoli di primo e secondo portiere c'è stata carestia (in arrivo Maximiano e Provedel a colmare i vuoti), in casa Lazio non si può dire che manchi la concorrenza per il posto da terzo. Ad Auronzo di Cadore si stanno allenando agli ordini di Grigioni e Nenci Adamonis, Alia e Furlanetto. Di loro ne rimarrà solo uno, gli altri due verosimilmente andranno a giocare in prestito (l'unico con il contratto in scadenza è Alia). Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, a rimanere in biancoceleste sarà Furlanetto. Non è detta ancora l'ultima, gli altri due hanno ancora un po' di tempo per far cambiare idea a Sarri.