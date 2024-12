Lazio, Noslin spegne il Napoli. Serata magica per l'olandese

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio accede ai quarti di finale di Coppa Italia sconfiggendo il Napoli di Conte all'Olimpico. A mettere la firma sul tabellino è stato Tijjani Noslin, non una, non due, ma bene tre volte. Prima tripletta in carriera per l'olandese, che ha scelto una serata importante per rilanciarsi e ripagare la fiducia di Baroni, che lo ha preferito a Castellanos. Due gol di testa e uno di piatto dopo una finta in area che hanno freddato Caprile. Ad ora non aveva brillato: come ricorda il Corriere dello Sport, è sempre stato considerato il terzo centravanti in rosa, schiacciato dalla concorrenza del Taty e di Dia. Ora potrebbe essersi finalmente sbloccato e tornare utile già domenica, sempre contro il Napoli, ma al Maradona questa volta e senza turnover. Durante la serata c'è stato spazio anche per il rigore sbagliato da Zaccagni sullo 0-0, ma niente paura: ci ha pensato Noslin a raddrizzare le cose.