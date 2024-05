Lazio, ora le vacanze poi Auronzo di Cadore: il programma

RASSEGNA STAMPA - La gara con il Sassuolo ha messo la parola fine sulla stagione della Lazio che ha chiuso il campionato al settimo posto con 61 punti garantendosi la possibilità di giocare in Europa League per la prossima stagione. Adesso per i giocatori biancocelesti, nazionali escludi, è tempo quindi di vacanza e così anche per Tudor che però ha assicurato di voler tornare subito a lavoro per iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio si ritroverà a inizio luglio a Formello per le classiche visite mediche per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore dove la preparazione prenderà il via l'11 luglio per concludersi il 22. Successivamente i biancocelesti faranno ritorno a Roma da dove poi si sposteranno in base alle amichevoli da disputare nel pre campionato. Per ora le gare non sono state ancora ufficializzate ma una dovrebbe essere contro l’Hansa Rostock, club tedesco di terza divisione.