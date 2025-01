Lazio, parla Oddo: "Il derby a Roma vale una stagione". E su Baroni...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Il derby che ricordo con maggior enfasi è quello vinto con Papadopulo in panchina. Trovammo dentro di noi la forza per giocare una gara straordinaria", esordisce così l'ex difensore della Lazio Massimo Oddo ai taccuini de Il Tempo. Il focus, ovviamente, è tutto sul derby.

"Ho giocato anche il derby di Milano, ma quello della Capitale viene vissuto con due settimane di anticipo. A Roma il derby vale un'intera stagione", spiega parlando dell'atmosfera che si respira in città. E sulla Lazio attuale: "I meriti della società e del tecnico sono innegabili. Baroni secondo me è stato agevolato dalle partenze in estate: chi è arrivato ha grandi motivazioni e chi c'era prima ha avuto una scossa in positivo per fare meglio".