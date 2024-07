Lazio, Patric giura amore: "Non mollo mai. Sono un figlio dei laziali"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli ultimi 'senatori'. Leader assoluto. Laziale acquisito. Questo, e molto altro, è Patric. Ai taccuini de Il Corriere dello Sport ha parlato della sua esperienza alla Lazio fin qui e del ruolo che nel tempo ha ottenuto nello spogliatoio. "Sono fiero che i tifosi ora credano in me, ho raggiunto un equilibrio nelle prestazioni", spiega. Per lui dietro ogni carriera c'è lo specchio della vita e della personalità che si ha fuori dal campo. "Non mollo mai, do il 100%, è uno stile di vita", continua spiegando che tutti i laziali hanno capito ormai che tipo di persona è.

Il suo attacamento si vede soprattutto nelle esultanze, sempre molto sentite. "Qui sono cresciuto, sono un figlio dei laziali. Loro lo sentono, io lo sento". Dice di non riuscire a controllarsi: soffre e lotta con i tifosi, è un tipo passionale e spontaneo. Anche se non pensa a diventare una bandiera della Lazio. Nella prossima stagione, e in quelle a venire, continuerà a dare il massimo, come ha sempre fatto. "Ma se un giorno non sarò più utile, me ne andrò subito", conclude.